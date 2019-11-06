Депутат Рады — о новой украинской власти: Наполовину старые, наполовину тупые

Вадим Рабинович назвал новых членов кабмина приятными ребятами и добавил, что каждый из них приятен так, как "обезьяна с гранатой".

К власти на Украине вернулись "наполовину старые, наполовину тупые люди", которые ведут народ к пропасти. С этим заявлением выступил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

— К нам пришла беда, потому что те, кому мы поверили, ведут нас в ещё большую пропасть. Они объявили великую политику, когда пришли, либертарианство. Если перевести на русский язык, это батька Махно, только в современных условиях... К власти под видом обновления вернулись наполовину старые, а что ещё более страшно, на вторую половину тупые, — заявил депутат в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, новый украинский кабмин начали формировать по очень странному признаку. Члены правительства должны "либо участвовать в гей-парадах, либо ходить на фашистские концерты, либо быть из группы Сороса", говорит Рабинович.

В то же время депутат подчеркнул, что абсолютно искренне ненавидит режим Петра Порошенко и считает его преступным. Однако считает, что у бывшего президента Украины по крайней мере были "задатки государственности, пусть даже извращённые".

— Пришли новые молодые ребята, я в парламенте очень много с ними общаюсь. Каждый из них в отдельности очень приятный. Как приятна обезьяна с гранатой отдельно, — говорит Рабинович.

Депутат задаётся вопросом о дальнейшей судьбе Украины. По его мнению, некомпетентность находящихся у власти людей грозит стране национальной катастрофой. При этом он считает, что исправить ситуацию будет сложно, потому что эти ребята "просто не хотят слышать, понимать и учиться".