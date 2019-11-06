ОНФ предложил учить студентов эффективно использовать время

Дисциплина предполагает обучение студентов средних и высших образовательных учреждений более эффективной работе.

Общероссийский народный фронт предложил ввести в российских вузах и колледжах новую дисциплину под названием "операционная эффективность". По данным газеты "Известия" , Минэкономразвития РФ поддержало инициативу.

Новый предмет предполагает обучение студентов средних и высших образовательных учреждений более эффективной работе: делать больше за то же время, использовать при этом технологии для повышения производительности и не размениваться на выполнение бесполезных задач.

Минэкономразвития совместно с подведомственной Всероссийской академией внешней торговли уже организовали программу допобразования "Лидеры производительности", довольно близкой по содержанию к предложенному ОНФ курсу. Также в министерстве считают нужным собрать рабочую группу из представителей ведущих вузов, ОНФ и подведомственной академии для разработки проекта.

Заместитель министра науки и высшего образования Марина Боровская в ответном письме ОНФ заявила, что вузы и колледжи могут самостоятельно разрабатывать программы в рамках федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Однако инициатива народного фронта будет учтена при обновлении ФГОС.

Ранее стала известна дата финала студенческого чемпионата мира по программированию ICPC, который пройдёт в Москве.