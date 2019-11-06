Стало известно, каких врачей больше всего не хватает в России

Медицинские учреждения в России больше всего нуждаются в педиатрах и терапевтах. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
— По данным портала Роструда "Работа в России", в настоящее время среди врачей больше всего востребованы врачи-педиатры и врачи-терапевты, — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что из 50 тысяч вакансий для врачей разного профиля семь тысяч предложений представлено для терапевтов и пять тысяч — для педиатров.
На третьем месте анестезиологи-реаниматологи — 2,2 тыс. вакансий. Далее идут врачи скорой помощи, неврологи, стоматологи и акушеры-гинекологи. В десятку самых востребованных врачей также вошли хирурги, врачи общей практики и офтальмологи. Около 30 тысяч свободных рабочих мест имеется для медсестёр.
Также отмечается, что больше всего нуждаются во врачах в Кемеровской, Ростовской, Свердловской, Саратовской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал недостаточным объём финансирования первичного звена медицины.
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