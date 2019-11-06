Стало известно, каких врачей больше всего не хватает в России

Наибольшую потребность в медицинских кадрах зафиксировали в Кемеровской, Ростовской, Свердловской, Саратовской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае.

Медицинские учреждения в России больше всего нуждаются в педиатрах и терапевтах. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

— По данным портала Роструда "Работа в России", в настоящее время среди врачей больше всего востребованы врачи-педиатры и врачи-терапевты, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что из 50 тысяч вакансий для врачей разного профиля семь тысяч предложений представлено для терапевтов и пять тысяч — для педиатров.

На третьем месте анестезиологи-реаниматологи — 2,2 тыс. вакансий. Далее идут врачи скорой помощи, неврологи, стоматологи и акушеры-гинекологи. В десятку самых востребованных врачей также вошли хирурги, врачи общей практики и офтальмологи. Около 30 тысяч свободных рабочих мест имеется для медсестёр.

Также отмечается, что больше всего нуждаются во врачах в Кемеровской, Ростовской, Свердловской, Саратовской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал недостаточным объём финансирования первичного звена медицины.