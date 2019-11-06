В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать БАДы

Некоторые микроэлементы препятствуют усвоению друг друга, а другие могут усугублять уже имеющиеся проблемы со здоровьем.

При приёме биологически активных добавок (БАД) и витаминов следует придерживаться определённых правил, чтобы не навредить собственному здоровью. Советы по этому поводу дал Роспотребнадзор.

— Время и обстоятельства использования БАДов могут иметь значение как с точки зрения их безопасности, так и эффективности. Определённые добавки также могут быть противопоказаны при отдельных состояниях здоровья или при приёме некоторых лекарственных средств, — предупреждают специалисты.

В ведомстве советуют принимать мультивитамины в два этапа: первую половину суточной нормы с завтраком, а вторую — во время обеда или ужина. Следующее правило: для жирорастворимых витаминов в пище должно быть небольшое количество жира. При этом витамины нельзя принимать натощак. Это крайне важно, особенно для витаминов группы В и С.

Также специалисты советуют принимать цинк отдельно от кальция и (или) железа, а кальций или витамин Е — от железа. Эти микроэлементы препятствуют усвоению друг друга. Что касается железа, его лучше принимать натощак утром или днём.

— Магний, который является одним из важнейших минеральных веществ для нашего организма, лучше всего принимать вечером, и его приём не зависит от приёма пищи. При этом магний и кальций (если вы принимаете кальций) лучше принимать одновременно, — призывает Роспотребнадзор.

Специалисты отмечают, что добавки с маслом криля противопоказаны людям с аллергией на моллюсков, а БАДы с ПНЖК омега-3 — при нарушении свёртываемости крови или приёме антикоагулянтов.

Ранее эксперты "Роскачества" проверили 25 торговых марок, продающих БАДы, лекарственные средства или чаи с добавлением натуральной ромашки. В продукции пяти из них была обнаружена плесень.