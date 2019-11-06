Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались боевиками ИГИЛ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГИЛ*. Об этом сообщает Комитет нацбезопасности Таджикистана.
В комитете также добавили, что напавшие на границу боевики ИГИЛ пришли со стороны Афганистана.
Силовикам удалось задержать пять боевиков, которые на допросе признались, что собирались устроить теракты.
Как уже сообщал Лайф, двадцать вооружённых боевиков в масках атаковали заставу № 4 "Ишкобод" отряда "Султанабад" в 60 километрах западнее Душанбе. 15 злоумышленников были ликвидированы, однако они успели смертельно ранить одного солдата пограничных войск и одного милиционера.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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