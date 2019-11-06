Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались боевиками ИГИЛ

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Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГИЛ*. Об этом сообщает Комитет нацбезопасности Таджикистана.

В комитете также добавили, что напавшие на границу боевики ИГИЛ пришли со стороны Афганистана.

Силовикам удалось задержать пять боевиков, которые на допросе признались, что собирались устроить теракты.

<p>Фото © МВД Таджикистана</p>

Как уже сообщал Лайф, двадцать вооружённых боевиков в масках атаковали заставу № 4 "Ишкобод" отряда "Султанабад" в 60 километрах западнее Душанбе. 15 злоумышленников были ликвидированы, однако они успели смертельно ранить одного солдата пограничных войск и одного милиционера.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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