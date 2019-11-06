Резервный борт Azur Air вылетел за пассажирами экстренно севшего в КНР самолёта

Из-за отсутствия китайских виз людей не могут разместить в гостиницах, поэтому они дожидаются запасного авиалайнера в аэропорту.

За пассажирами самолёта Azur Air рейсом Томск — Фукуок, который экстренно сел в китайском Сиане, вылетел резервный борт. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе авиакомпании.

— Во время выполнения рейса ZF-7047 Томск — Фукуок произошло срабатывание одного из датчиков технической неисправности. С целью обеспечения безопасности полёта командир воздушного судна принял решение о посадке на запасном аэродроме, — уточнил авиаперевозчик.

Пассажиров самолёта временно разместили в терминале аэропорта, поскольку из-за отсутствия китайских виз их не могут поселить в гостиницах. На время ожидания туристам предоставили напитки и питание. За ними уже вылетел резервный борт. Ожидается, что пассажиры продолжат своё путешествие во Вьетнам в 13:00 мск.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку пассажирский Boeing, летевший из Франкфурта.