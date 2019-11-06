Учёные предрекли людям "неописуемые страдания"

Специалисты в течение 40 лет собирали данные о температуре поверхности Земли, потреблении энергии, ВВП и выбросах углекислого газа.

Более 11 тысяч учёных из 153 стран, в том числе и из России, официально заявили, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не сократить выбросы углекислого газа. Научные заключения исследователей опубликованы в журнале BioScience.

Такие выводы специалисты сделали после 40 лет исследований. Они проанализировали данные о потреблении энергии, температуре поверхности Земли, росте народонаселения, темпах уничтожения лесов, массе полярных льдов, внутреннем валовом продукте и выбросах углекислого газа.

Учёные отмечают, что климатические изменения происходят стремительнее, чем многие из них ожидали. Но человечество всё еще может изменить ситуацию в лучшую сторону и замедлить глобальное потепление.

В частности, исследователи предлагают заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, сократить выбросы нестойких загрязнителей, вводить высокие "углеродные налоги", остановить массовую вырубку леса, не стремиться к росту ВВП и потреблять меньше животной пищи.

Ранее Лайф сообщал, что США официально отказались бороться с глобальным потеплением.