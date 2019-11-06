Няня украла у работодателя из Москвы часы и драгоценности на 7 млн рублей

Няня обокрала своего работодателя. Она вынесла из его квартиры в Москве наручные часы и драгоценности на сумму свыше семи миллионов рублей. Об этом сообщает столичный главк МВД РФ.

— Материальный ущерб составил 7 миллионов 425 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве, уточнив, что украдено было девять наручных часов.

Няню не сразу заподозрили в краже. Однако позже полицейские установили, что она причастна к преступлению. Её задержали. Сейчас няня находится под подпиской о невыезде.