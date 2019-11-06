В ванильном зефире с прилавков нашли кислоту и аллергены

Проверка показала, что в большей части продукции 26 наиболее популярных марок имеются не заявленные в составе ингредиенты.

Ванильный зефир, который продаётся в российских магазинах, нередко создан с нарушениями. По результатам исследования "Роскачества" продукции 26 наиболее популярных торговых марок было установлено, что многие производители не указали в маркировке продукта дополнительные консерванты и вещества, способные вызвать аллергию.

Специалисты изучили продукцию каждого из производителей по 179 показателям качества и безопасности. Стоимость зефира варьировалась в диапазоне от 12,9 рубля до 54,3 рубля за 100 граммов продукта.

— В продукции трёх торговых марок выявлена не заявленная в маркировке сорбиновая кислота (Е200), в одной торговой марке — не заявленная в составе бензойная кислота, в 13 торговых марках — сернистая кислота, — отмечается в сообщении.

Также были выявлены нарушения технического регламента при производстве зефира. В частности, 12 производителей не обозначили на этикетке своей продукции информацию, что в зефире содержится аллерген — диоксид серы. В трёх случаях было выявлено несоответствие в указании массы нетто продукта. В 10 случаях зафиксированы расхождения в фактическом и заявленном количестве углеводов.

Отмечается, что семь производителей не довели качество своей продукции до требований ГОСТа, согласно которым массовая доля фруктового сырья в зефире должна быть не менее 11%. Зефир ещё 11 производителей хоть и соответствует данным требованиям, но недотягивает до опережающих стандартов "Роскачества", согласно которым массовая доля фруктового сырья в зефире должна быть не менее 20%.

В то же самое время, согласно результатам исследования, вся проверяемая продукция признана безопасной и пригодной для употребления в пищу. Органолептическая экспертиза также не выявила нарушений по запаху, вкусу, консистенции и внешнему виду зефира.

Как сообщал Лайф, ранее в "Роскачестве" назвали простые способы проверить мясо и молочные продукты на свежесть.