В ГИБДД назвали районы Москвы, где чаще всего происходят аварии

В тройку лидеров по количеству ДТП попали районы Юго-Восточного административного округа.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Москве составило рейтинг районов столицы с наибольшим количеством ДТП за девять месяцев 2019 года. Антилидером стало Выхино-Жулебино: там произошло 120 аварий, в которых погибло восемь человек и пострадало ещё 144.

— Самым аварийным районом Москвы за девять месяцев года стал район Выхино-Жулебино. Здесь зарегистрировано 120 дорожных аварий, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

На второй строчке — район Люблино, где случилось 118 ДТП (четверо погибших и 142 раненых). Третьим по аварийности стало Марьино со 108 дорожными авариями (пять погибших и 117 пострадавших).

При этом Южный административный округ города стал самым аварийным округом Москвы — 816 ДТП (погибло 39 человек и пострадал 941 человек). Меньше всего аварий по итогам девяти месяцев произошло в Зеленоградском и Троицком административных округах — 111 (четверо погибших и 125 пострадавших) и 151 авария (23 погибших и 207 раненых) соответственно.

Ранее в ГИБДД России сообщили, что с начала 2019 года на российских дорогах по вине водителей автобусов произошло около трёх тысяч ДТП, в которых погибло 120 человек.