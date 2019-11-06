В Нижегородской области 80-летняя бабушка сама отремонтировала дорогу

Пенсионерка увидела, что неподалёку разбирают старый барак, и решила использовать кирпичи для заполнения ям.

80-летняя Зоя Григорьевна Кочетова из посёлка Гидроторф в Нижегородской области сама отремонтировала дорогу, которую региональные власти по каким-то причинам не могут восстановить.

Как сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород" со ссылкой на отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ), Зоя Григорьевна в качестве материала для "ямочного ремонта" выбрала кирпичи от барака, который разбирают неподалёку. Пенсионерка самостоятельно перевезла их на тележке и выложила ими дорожные ямы.

Прославили бабушку местные автомобилисты. Они поблагодарили пенсионерку за помощь и опубликовали её фото в социальных сетях.

А шоумен из Чикаго ранее, чтобы привлечь внимание властей, починил дорожные ямы маринованными овощами.