В Нижегородской области 80-летняя бабушка сама отремонтировала дорогу

80-летняя Зоя Григорьевна Кочетова из посёлка Гидроторф в Нижегородской области сама отремонтировала дорогу, которую региональные власти по каким-то причинам не могут восстановить.
Как сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород" со ссылкой на отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ), Зоя Григорьевна в качестве материала для "ямочного ремонта" выбрала кирпичи от барака, который разбирают неподалёку. Пенсионерка самостоятельно перевезла их на тележке и выложила ими дорожные ямы.
Прославили бабушку местные автомобилисты. Они поблагодарили пенсионерку за помощь и опубликовали её фото в социальных сетях.
А шоумен из Чикаго ранее, чтобы привлечь внимание властей, починил дорожные ямы маринованными овощами.
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