Лайф публикует ориентировку на убийцу главы центра "Э" Ингушетии

Полиция предупреждает, что Картоев может быть опасен, и призывает соблюдать меры безопасности.

Установлен подозреваемый в убийстве главы Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве. Им оказался 45-летний Курейш Картоев.

По данным МВД, предполагаемый убийца 5 ноября на рейсовом автобусе уехал из Москвы в Хасавюрт. Полиция предупреждает, что разыскиваемый может быть опасен, и призывает соблюдать меры безопасности.

При получении информации о местонахождении Картоева необходимо сообщить в дежурную часть МВД по Ингушетии по телефонам 8 (8734) 55-20-06, 55-01-54 и дежурную часть УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве по телефону 8 (499) 233-91-00.

Напомним, 2 ноября в результате стрельбы на западе Москвы были убиты два человека — руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин. Трое нападавших скрылись из столицы, для их розыска был объявлен специальный план. На причастность к совершению преступления проверяют девятерых подозреваемых.

Накануне Лайф выяснил, что убийцы главы центра "Э" купили машину у полицейского за 2 дня до преступления. А также узнал, каким оружием воспользовались преступники.