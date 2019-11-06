В челябинском детдоме забеременели три несовершеннолетние

Одна из девушек уже вышла замуж за отца своего будущего ребёнка — воспитанника этого же детского дома.

В челябинском детдоме забеременели три воспитанницы, двум из которых по 16 лет, третьей — 17 лет. В связи со случившимся региональное Министерство социальных отношений организовало проверку.

— Специалисты ведомства проверят воспитательную работу, проводимую в учреждении. По результатам данной проверки в отношении лиц, допустивших нарушения, будут приняты дисциплинарные меры, — сообщили в пресс-службе Минсоцотношений порталу Ura.ru.

В ведомстве пояснили, что отец ребёнка старшей из забеременевших воспитанниц детдома — студент четвёртого курса техникума. Одна из 16-летних девушек забеременела от 23-летнего местного жителя, вторая — от 18-летнего воспитанника этого же детдома, который учится в техникуме. Последняя пара официально оформила отношения ещё летом, две остальные намерены пойти в загс в скором времени.

— Уже поданы необходимые документы о разрешении заключения брака с воспитанницами на имя директора учреждения. Вновь созданные семьи также поступят на сопровождение Центра помощи детям, им будет оказана всесторонняя поддержка, — добавили в министерстве.

Ранее Лайф писал про детский дом в Якутии, который остался без денег на еду из-за суда над воспитанником.