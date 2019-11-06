HBO предложила студентам картонные коробки для уединения с сериалами

Молодые люди могут бесплатно получить приспособление, если докажут, что оно им действительно нужно.

Телекомпания HBO создала фирменную картонную коробку для уединённого просмотра сериалов. Кинопроизводитель считает, что "гаджет" будет полезен для студентов, страдающих от назойливых соседей по комнате.

The HBO Box представляет из себя чёрную коробку из 100%-го картона с прорезями для ног, круглыми отверстиями для вентиляции и полкой для ноутбука или планшета. Также в её задней части имеется дверца. Создатели утверждают, что коробка обеспечивает не только приватность, но и шумоизоляцию.

Получить фирменную коробку HBO можно одним способом — выиграть её в конкурсе. Для этого нужно написать в "Твиттере", зачем вам нужен гаджет, и поставить под постом хештеги #HBOboxchallenge и #giveaway. В конкурсе могут принять участие студенты старше 18 лет, итоги будут подведены уже 7 ноября.

А Netflix ранее показала новый трейлер сериала "Ведьмак", который снят по мотивам серии книг Анджея Сапковского "Сага о Ведьмаке".