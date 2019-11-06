В Киеве пьяный офицер ГПУ угрожал "умножить на ноль" задержавших его полицейских

Мужчина был остановлен за неаккуратное вождение за рулём своего "ауди". Вот только сдаваться в руки служителям закона он не спешил.

Минувшей ночью на проспекте Победы в Киеве патрульные остановили автомобиль Audi, который стал причиной аварийной ситуации на дороге. Из иномарки, шатаясь, вышел крупный мужчина и с ходу начал угрожать сотрудникам правоохранительных органов.

— Щенки, я работник Генпрокуратуры, да вы сейчас меня сопровождать домой будете, а завтра я вас всех на ноль умножу, — приводит слова водителя паблик "Киев оперативный".

Дерзким водителем действительно оказался офицер юстиции Игорь Мукан. В прошлом он занимал пост зампрокурора Тернопольской области, однако летом 2018 года был со скандалом уволен после того, как угрожал местной чиновнице, требуя отозвать судебный иск о возвращении в собственность города нежилых построек. Позже Мукан подал кассационную жалобу на своё увольнение, не так давно переехал из региона в столицу и, как он заявил во время своего задержания, уже освоился на новом месте службы — в Генпрокуратуре Украины.

Одиозный сотрудник органов юстиции дважды пытался пройти тест на алкоголь, но после ряда безрезультатных попыток отказался от этой процедуры. В результате в отношении него составили постановление о привлечении к ответственности по статье о вождении в пьяном виде.

Напомним, в сентябре генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Незалежную ожидают "изысканные посадки" чиновников. Однако ни одного громкого дела с момента его присяги в стране так и не было раскрыто.