Умер актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Церемония прощания с Виталием Жигалиным состоится 8 ноября в Доме актёра в Самаре.

Артист театра и кино Виталий Жигалин умер в возрасте 47 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Самарского академического театра драмы имени Горького.

— На сцене нашего театра Виталий Иванович прослужил почти 25 лет, создав огромное количество многогранных и ярких образов. Он был бесстрашным и решительным артистом, всегда отстаивал своё мнение и уникальную позицию на сцене, — рассказали в театре.

Коллеги навсегда запомнят Жигалина как импульсивного и харизматичного актёра с сильной творческой энергетикой, а также любящего отца. Церемония прощания с артистом состоится 8 ноября с 11:00 в помещении Дома актёра (ул. Вилоновская, 24).

Виталий Жигалин снялся в 19 сериалах и фильмах, в том числе в сериале "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны" и "Тайны следствия".

Ранее в США умер актёр Брайан Тарантина, который снимался в таких кинолентах, как "Талантливый мистер Рипли", "Путь Карлито" и "Донни Браско".