Москвич лишился вещей на 1,5 млн, доверив их хранение известной компании

Теперь мужчина готовит иск в суд и ищет тех, кто оказался в такой же ситуации. По его мнению, таких клиентов много.

Житель Москвы лишился вещей на полтора миллиона рублей, доверив их хранение известной столичной компании "Ваш storage". Она сдаёт в аренду ячейки на складе и уверяет, что размещённые там вещи "не потеряют своих качеств и внешнего вида".

Как рассказал Артём Ульшин Лайфу, его ячейку вскрыли и утилизировали содержимое за задержку оплаты в пару месяцев. Сумма задолженности просто несоразмерна стоимости утраченного имущества, говорит он.

— Мы создали в ячейке полноценную гардеробную комнату, перевезли всю одежду на четырёх членов семьи, всесезонную, всю обувь, а также спортивное оборудование — более 300 единиц. С июля по сентябрь мы отсутствовали в Москве. Я прекрасно понимал, что у меня есть задолженность, но ни одна задолженность не даёт никому права присваивать чужие вещи, — заявил Артём.

По словам мужчины, 30 октября его жена приехала за детскими вещами в компанию и обратилась в администрацию для оплаты задолженности. Когда дошла до ячейки, то увидела, что она вскрыта и абсолютно пуста. Женщина потребовала объяснений, на что сотрудники хранилища вызвали охрану, чтобы выставить её за дверь.

— На следующий день я приехал лично к гендиректору Ирине Харченко, которая вела себя нагло, разговаривала грубо, апеллируя несуществующей информацией. Выдала на руки состряпанные на скорую руку акты с ошибками в показаниях и датах. Исполнительный директор компании Марина Карасева показала со своего телефона видео, как они вскрывали ячейку. Передавать они мне его отказались, как и всю остальную информацию. Я спросил, где мои вещи, они ответили, что "выкинули их. Если не устраивает, идите в суд, прокуратуру и полицию", — сообщил мужчина.

Артём подал заявление в ОВД "Дорогомилово" о хищении вещей и самовольном распоряжении ими. В полиции ему сообщили, что речь может идти о статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". И с учётом высокой стоимости имущества наказание может составить до пяти лет лишения свободы.

По словам потерпевшего, аналогичная история произошла ещё с 20 ячейками, владельцев которых Артём Ульшин ищет для подачи уже коллективного иска.

— Возможно, люди ещё не знают. Они думают, что идут просто пени и, пока есть долг, они просто ячейкой пользоваться не могут, как в договоре написано, но не предполагают, что вещи просто выкинули либо вообще украли. Потому что очень много вещей не сходится по актам. Ничего внятного они не могут ответить, — отметил Артём.

Компания "Ваш storage" комментировать Лайфу ситуацию с имуществом Артёма Ульшина отказалась, сославшись на то, что ранее уже отвечала ему на претензию.

А ранее Лайф рассказывал о самых необычных "разводах" на "Авито".