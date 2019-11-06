Москвич лишился вещей на 1,5 млн, доверив их хранение известной компании

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Теперь мужчина готовит иск в суд и ищет тех, кто оказался в такой же ситуации. По его мнению, таких клиентов много.

Житель Москвы лишился вещей на полтора миллиона рублей, доверив их хранение известной столичной компании "Ваш storage". Она сдаёт в аренду ячейки на складе и уверяет, что размещённые там вещи "не потеряют своих качеств и внешнего вида".

Как рассказал Артём Ульшин Лайфу, его ячейку вскрыли и утилизировали содержимое за задержку оплаты в пару месяцев. Сумма задолженности просто несоразмерна стоимости утраченного имущества, говорит он.

Мы создали в ячейке полноценную гардеробную комнату, перевезли всю одежду на четырёх членов семьи, всесезонную, всю обувь, а также спортивное оборудование — более 300 единиц. С июля по сентябрь мы отсутствовали в Москве. Я прекрасно понимал, что у меня есть задолженность, но ни одна задолженность не даёт никому права присваивать чужие вещи, — заявил Артём.

По словам мужчины, 30 октября его жена приехала за детскими вещами в компанию и обратилась в администрацию для оплаты задолженности. Когда дошла до ячейки, то увидела, что она вскрыта и абсолютно пуста. Женщина потребовала объяснений, на что сотрудники хранилища вызвали охрану, чтобы выставить её за дверь.

<p>Фото © LIFE. Предоставлено Артёмом Ульшиным</p>

На следующий день я приехал лично к гендиректору Ирине Харченко, которая вела себя нагло, разговаривала грубо, апеллируя несуществующей информацией. Выдала на руки состряпанные на скорую руку акты с ошибками в показаниях и датах. Исполнительный директор компании Марина Карасева показала со своего телефона видео, как они вскрывали ячейку. Передавать они мне его отказались, как и всю остальную информацию. Я спросил, где мои вещи, они ответили, что "выкинули их. Если не устраивает, идите в суд, прокуратуру и полицию", — сообщил мужчина.

Артём подал заявление в ОВД "Дорогомилово" о хищении вещей и самовольном распоряжении ими. В полиции ему сообщили, что речь может идти о статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". И с учётом высокой стоимости имущества наказание может составить до пяти лет лишения свободы.

По словам потерпевшего, аналогичная история произошла ещё с 20 ячейками, владельцев которых Артём Ульшин ищет для подачи уже коллективного иска.

Возможно, люди ещё не знают. Они думают, что идут просто пени и, пока есть долг, они просто ячейкой пользоваться не могут, как в договоре написано, но не предполагают, что вещи просто выкинули либо вообще украли. Потому что очень много вещей не сходится по актам. Ничего внятного они не могут ответить, — отметил Артём.

Компания "Ваш storage" комментировать Лайфу ситуацию с имуществом Артёма Ульшина отказалась, сославшись на то, что ранее уже отвечала ему на претензию.

А ранее Лайф рассказывал о самых необычных "разводах" на "Авито".

Автор:
ОГ
Ольга Годуненко
Соавторы:
Сусанна  Витвинская
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