В Кремле отреагировали на возможность отказа от ЕГЭ

В Кремле не обсуждают возможность отказа от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Нет, никаких обсуждений на этот счёт не ведётся, — пояснил он.

Песков добавил, что точки зрения насчёт отказа от ЕГЭ высказываются, но каких-то конкретных обсуждений не ведётся.

Как уже сообщал Лайф, ранее Рособрнадзор определил минимальные баллы при сдаче Единого государственного экзамена в 2020 году, которые нужно набрать школьнику, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании. Ученикам нужно будет набрать по русскому языку не меньше 24 баллов, а по математике — от 27 баллов.