Доктор Комаровский рассказал, для каких малышей опасен детсад

Врач предупреждает, что родители могут сами невольно сделать ребёнка уязвимым перед болезнями.

Известный педиатр и писатель Евгений Комаровский заявил об отсутствии мер, которые обезопасят ребёнка от заражения вирусами в детском саду. "Усатый педиатр" призвал родителей не лечить малыша при каждом чихе.

По его словам, с возрастом ребёнок станет менее восприимчив к вирусам, с которыми уже когда-то столкнулся. Доктор советует в случае болезни соблюдать режим температуры и влажности, промывать нос и давать малышу достаточное количество воды, а затем вести в детсад. Он предупреждает, что в желании уберечь своё чадо некоторые родители слишком усердствуют и могут ему невольно навредить.

— Если каждый чих — повод для назначения десятка сиропчиков-таблеточек, для издевательств под названием "отвлекающие процедуры", для инъекций антибиотиков, для тщательного обследования, для консультации десятка специалистов, каждый из которых считает необходимым добавить к лечению ещё парочку-другую препаратов, такие ОРЗ — однозначное и очевидное зло, такие ОРЗ бесследно не проходят и безболезненно не перерастаются. И для такого ребёнка детский сад опасен, — объясняет Комаровский в своём блоге.

Ранее доктор Комаровский дал советы родителям, как их детям избежать заражения педикулёзом.