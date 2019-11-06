В Кремле прокомментировали назначение Келина послом РФ в Великобритании

На новом посту этому "звёздному", по оценке Пескова, дипломату предстоит задача не из лёгких.

Решение назначить Андрея Келина послом России в Великобритании никак не связано с внутренней электоральной кампанией в этой стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Назначение глав дипломатических ведомств никогда не связано с внутриполитической повесткой дня государства, куда он назначается, — пояснили в Кремле.

При этом Песков очень тепло отозвался о Келине как о профессионале. По его словам, это один из наших "звёздных дипломатов".

— Как у любого посла любого государства, его основная задача — способствовать развитию отношений между его страной и страной пребывания. Это задача не из лёгких для посла Российской Федерации в Великобритании, — добавил он.

Напомним, что 5 ноября президент назначил Андрея Келина послом РФ в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Прежде дипломат возглавлял Департамент общеевропейского сотрудничества МИД России, а с 2011 по 2015 год являлся постпредом России при ОБСЕ в Вене.

Во времена СССР Келин работал в посольстве в Нидерландах и в Бельгии. Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1998), орденом Дружбы (2009), орденом Почёта (2017).