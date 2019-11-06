Опрос показал, что большинство россиян не откладывают на пенсию

А те, кто это всё же делает, чаще всего используют для накоплений банковские вклады и счета.

Примерно 75,5% граждан России, проживающих в крупнейших городах страны, не хотят или не могут делать пенсионные накопления. Такие данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на данные опроса, проведённого "Райффайзенбанком".

38,6% респондентов сообщили, что сами для себя решили не делать никаких накоплений на пенсию. Примерно столько же — 36,9% заявили, что хотели бы осуществлять накопления, но просто не имеют такой возможности. По словам 16,3% опрошенных россиян, они иногда откладывают деньги себе на старость. И лишь 8,3% опрошенных отметили, что регулярно делают пенсионные накопления.

Самыми распространёнными способами накопления средств на старость названы вклад и накопительный счёт в банке. Так ответили по 39,2% опрошенных. Чуть меньше — 28,5% респондентов предпочитают инвестировать свои средства в ценные бумаги. 16,5% заключили индивидуальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). 7% являются владельцами накопительных продуктов страховых компаний. И 3,8% получают дополнительные средства на старость от работодателя.

Как говорится в пояснении к опросу, он проводился среди россиян, проживающих в столице и ещё 11 городах-миллионниках, за исключением Новосибирска и Краснодара.

А ранее россияне назвали размер пенсии, который необходим для достойной старости.