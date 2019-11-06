Катрин Денёв госпитализировали в Париже

У 76-летней кинодивы серьёзное недомогание, однако точный диагноз пока не сообщается.

Знаменитую актрису Катрин Денёв госпитализировали. 76-летняя кинодива находится в одной из парижских больниц, сообщает газета Le Parisien.

По данным СМИ, требуется обследование, чтобы выяснить точный диагноз актрисы. Поясняется только, что у нее серьезное недомогание.

Денёв получила мировую известность за свои роли в фильмах "Шербурские зонтики", "Дневная красавица", "Индокитай", "Танцующая в темноте", "Восток — Запад" и "8 женщин". Биографию одной из самых красивых женщин мирового кинематографа читайте на сайте uznayvse.ru