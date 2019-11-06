Песков: Желание перемен присутствует в обществе всегда

Представитель Кремля признался, что не знаком с результатами совместного исследования Московского центра Карнеги и "Левада-центра". Однако запрос общества на изменения к лучшему, на его взгляд, есть всегда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал проведение социологического опроса россиян, проведённого центром Карнеги и "Левада-центром", о необходимости перемен.

Представитель Кремля признался, что не знаком с результатами исследования, поэтому ему трудно судить, с какой степенью доверия можно к нему относиться. Однако при этом он с готовностью констатировал, что сторонники изменений в обществе были всегда, причём как резких, так и гармоничных.

— Желание перемен всегда присутствует в обществе. Другое дело, что кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных перемен, плавных, гармоничных. Сторонники и таких, и таких пристрастий всегда в обществе имеются, — рассудил Песков.

Напомним, что согласно опросу больше половины россиян (59%) хотят решительных перемен в стране. Причём запрос на перемены в первую очередь касается социально-экономической сферы, хотя обеспокоенность ростом цен чуть снизилась, а коррупцией, как показали результаты исследования, достигла максимума.