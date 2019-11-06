Песков заявил, что в некоторых фильмах о захватах заложников искажена правда

Создатели некоторых фильмов о случаях захвата заложников передёргивают информацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
— Не вся информация, приведённая в фильмах, относительно того, что многие заложники не получают помощь, соответствует действительности, — сказал Песков. — Некоторая информация передёргивается, мы это проверяли.
Таким образом Песков ответил на вопрос о помощи пострадавшим от терактов в Москве и Беслане. Некоторые пострадавшие якобы считают, что она недостаточна.
Пресс-секретарь президента признался, что не смотрел недавно вышедший фильм о захвате заложников в Москве в 2002 году. Глава государства также не видел эту картину.
Ранее Лайф подробно рассказывал, как "Альфа" и "Вымпел" освобождали "Норд-Ост".
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