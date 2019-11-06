Песков заявил, что в некоторых фильмах о захватах заложников искажена правда

По его словам, ни он, ни глава государства не видели недавно вышедшую ленту о "Норд-Осте".

Создатели некоторых фильмов о случаях захвата заложников передёргивают информацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Не вся информация, приведённая в фильмах, относительно того, что многие заложники не получают помощь, соответствует действительности, — сказал Песков. — Некоторая информация передёргивается, мы это проверяли.

Таким образом Песков ответил на вопрос о помощи пострадавшим от терактов в Москве и Беслане. Некоторые пострадавшие якобы считают, что она недостаточна.

Пресс-секретарь президента признался, что не смотрел недавно вышедший фильм о захвате заложников в Москве в 2002 году. Глава государства также не видел эту картину.

Ранее Лайф подробно рассказывал, как "Альфа" и "Вымпел" освобождали "Норд-Ост".