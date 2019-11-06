"Кому мохнатое счастье?" ЦОДД спас щенка и ищет ему хозяев

Животное получило травму и уже не могло двигаться. Ветеринар заверил, что поставит дворнягу на ноги.

Сергей Журавлев и Дмитрий Кузьмин из Дорпатруля ЦОДД спасли из-под колес авто щенка. Из-за травм малыш не мог ходить. Отвезли в клинику. Доктор обещал, что скоро всё заживет.



Сейчас патрульные приглядывают за щенком и ищут ему дом и хозяина. Кому мохнатое счастье?#возьмисобаку pic.twitter.com/W0BsIctOiN — ЦОДД (@gucodd) November 6, 2019

Сотрудники столичного Центра организации дорожного движения Сергей Журавлёв и Дмитрий Кузьмин спасли щенка из-под колёс автомобиля. Собака лежала прямо посреди оживлённой трассы.

Оказалось, что животное уже не могло двигаться из-за травмы. Мужчины осторожно подняли беспомощного щенка и отвезли в ветеринарную клинику. Врач пообещал, что собачка скоро снова сможет ходить. Теперь ЦОДД ищет для неё хозяина.

— Сейчас патрульные приглядывают за щенком и ищут ему дом и хозяина. Кому мохнатое счастье? — спрашивают в ЦОДД.

Ещё одного четвероногого спасли недавно на Дальнем Востоке. В Биробиджане сотрудники МЧС вытащили щенка из щели между гаражами.