Уволилась воспитательница ярославского детсада, допустившая избиение ребёнка

Педагог вывела группу на прогулку, но не заметила, как дети толпой напали на одну из девочек.

Воспитательница детского сада № 236 в Ярославле, которая допустила избиение ребёнка группой малышей, уволилась на фоне скандала. Об этом сообщила Лайфу пресс-секретарь областного Департамента образования Ирина Николаевна.

— Она уволилась сама. Детали увольнения неизвестны, но это точно было по её инициативе. Трудовой договор был расторгнут по инициативе работника, не работодателя, — заверила представитель ведомства.

По словам собеседницы Лайфа, проверка по факту случившегося продолжается.

Ранее Лайф опубликовал видео драки малышей в детском саду № 236 Ярославля. На протяжении трёх минут дети группой избивали одну девочку во время прогулки. СКР возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Глава ведомства Александр Бастрыкин взял его под свой контроль.