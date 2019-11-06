Литературный критик Лев Аннинский умер на 86-м году жизни

Скончался известный литературный критик, член Союза российских писателей Лев Аннинский. Об утрате сообщил в соцсети Facebook публицист Николай Подосокорский. Причина смерти литератора пока не известна, о дате и месте прощания с ним будет сообщено позднее.

Лев Аннинский родился 7 апреля 1934 года в Ростове-на-Дону, окончил филологический факультет МГУ. Он был штатным сотрудником журналов "Советский Союз" (1956−1957), "Знамя" (1960−1967), "Дружба народов" (1972−1991), "Литературное обозрение" (1990−1992), "Родина". Его статьи публиковались в таких журналах, как "Огонёк".