Красноярские власти объяснили отказ медиков госпитализировать бездомного

По их словам, жизни мужчины ничего не угрожало, а отказ везти его в больницу якобы никак не связан с его социальным статусом.

Социальный статус и наличие алкогольного опьянения не являются показаниями или противопоказаниями для госпитализации. Важно другое — есть ли угроза жизни человека или её нет. В случае с бездомным из микрорайона "Солнечный" в Красноярске такой угрозы не было. Так Лайфу прокомментировали в региональном Минздраве инцидент с врачом скорой, который отказался забирать бездомного в больницу.

— Если присутствует состояние алкогольного опьянения, которое не угрожает жизни человека, но может нанести иные социальные риски, то это уже сфера деятельности органов внутренних дел. В данной ситуации пациент был осмотрен, и угрозы жизни не было. Но то, что фельдшер не вызвал полицию и позволил себе некорректное высказывание в адрес тех, кто сделал вызов, это, конечно, является нарушением, — рассказала пресс-секретарь Минздрава Красноярского края Зоя Масленникова.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что красноярские медики отказались госпитализировать бездомного человека. Пьяный мужчина, практически не шевелясь, несколько часов лежал в одной из многоэтажек. Тревогу забили его приятели. Они попросили одного из жителей дома дать им телефон, чтобы вызвать скорую. Свой отказ медики объяснили тем, что с бездомным всё будет в порядке и госпитализация не нужна. При этом врачи посоветовали вызвать полицейских.

В ведомстве заверили, что обязательно проведут работу с администрацией станции красноярской скорой помощи. Отмечается, что фельдшер, отказавшийся госпитализировать бездомного, продолжает работать.