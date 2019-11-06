Заглядывавший под юбки извращенец умер на руках прохожих

Вслед за убегающим 46-летним мужчиной бросились пять человек и вскоре его настигли.

Житель Сингапура погиб на руках у разгневанных мужчин, которые задержали его за съёмку пассажирок метро скрытой камерой. Он заглядывал женщинам под юбки, а когда это заметили, попытался сбежать.

Вслед за 46-летним извращенцем бросились пятеро мужчин. Его настигли на расстоянии около 500 метров от станции метро Little India. Однако попавшему в руки разгневанных прохожих неожиданно стало плохо. У задержанного открылась рвота, и вскоре он умер.

— Мы просто выполняли свой гражданский долг и всего лишь хотели дождаться полиции, — рассказал один из участников погони изданию AsiaOne.

Приехавшая полиция констатировала смерть мужчины. Точную причину установят эксперты.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали извращенца, который подкрадывался и целовал школьниц.