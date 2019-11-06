Путин: ФСБ предотвратила 39 преступлений террористической направленности

В этом году сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами.

— Отметим, что за девять месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности, — пояснил глава государства.

Российский лидер также оценил работу Службу внешней разведки, отметив, что СВР глубоко анализирует ситуации в мире, а также глобальные и региональные угрозы.

Напомним, сегодня российский лидер проводит встречу с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.