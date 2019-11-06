Отбившейся от насильника жительнице Химок смягчили статью

Во время отдыха в Туапсе девушка пережила нападение, а спустя месяц к собственному удивлению стала обвиняемой.

МВД России переквалифицировало на менее тяжкую статью дело жительницы Подмосковья Дарьи Агений, которая отбилась от напавшего на неё в Туапсе пьяного мужчины ножом для заточки карандашей. Ранее 19-летней девушке грозило до десяти лет лишения свободы.

— Статью переквалифицировали с "Умышленного причинения тяжкого вреда здоровью" на "Превышение пределов необходимой самообороны", — рассказала Дарья Лайфу.

По словам адвоката девушки Евгения Саломатова, расследование завершено, Дарью вызвали в Туапсе для ознакомления с материалами дела.

— Все 13 месяцев длилось предварительное следствие, дело так в суд и не поступало. На основании моих жалоб прокуратура постоянно возвращала дело на дополнительное следование. Сегодня предварительное расследование по 114-й закончили, в ближайшее время направят на проверку в прокуратуру, — рассказал он Лайфу.

Саломатов подчеркнул, что они с подзащитной не намерены останавливаться на достигнутом. Он собирается добиться полного прекращения уголовного преследования Дарьи в связи с отсутствием состава преступления.

Жительница подмосковных Химок стала фигуранткой уголовного дела в июле 2018 года. Дарья приехала в Туапсе как сопровождающая группу детей в лагерь. По её словам, поздним вечером на безлюдной улице на неё сзади напал пьяный мужчина. Девушка говорит, что отбилась от насильника с помощью ножа для заточки карандашей, который от страха на ощупь вытащила из сумочки. Спустя месяц после возвращения с отдыха её обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителя Туапсе.