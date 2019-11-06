"Смерть" Александра Михайлова из фильма "Любовь и голуби" оказалась фейком

Путаница возникла из-за гибели тёзки артиста — профессора Санкт-Петербургской консерватории, который скончался на 64-м году жизни.

Директор заслуженного артиста России Александра Михайлова опровергла информацию ряда СМИ о его смерти. По словам представительницы знаменитого актёра Оксаны Михайловой, эту утку выдумали "идиоты".

— Все кругом идиоты. Нет, конечно, неправда! — заявила она порталу "360".

Информацию о гибели звезды фильма "Любовь и голуби" опровергает и "Mash на Мойке". По данным издания, актёр жив, здоров и сейчас едет в поезде в Санкт-Петербург.

Отметим, что путаница возникла из-за гибели тёзки артиста — профессора Санкт-Петербургской консерватории, который скончался на 64-м году жизни.

Напомним, в апреле прошлого года скончалась коллега Михайлова по фильму "Любовь и голуби" актриса Нина Дорошина. Причиной смерти стала болезнь системы кровообращения. Кроме того, в июне 2018-го не стало заслуженного артиста Российской Федерации Игоря Ляха, сыгравшего в фильме "Любовь и голуби" Лёньку. Ему было всего 55 лет. А в феврале 2019 года скончался ещё один актёр из этой знаменитой картины народный артист РСФСР Сергей Юрский. Актёра не стало в возрасте 83 лет.