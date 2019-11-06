В "Газпроме" озвучили условия для нового контракта с Украиной по транзиту газа

Новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен, только если обе страны откажутся от претензий в газовой сфере. Об этом сообщили в пресс-службе "Газпрома".

— Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон, — пояснили в пресс-службе российской компании.

Также речь идёт об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для "Газпрома" за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Незалежной и восстановлении прав российской компании.

Напомним, в конце года истекают контракты России и Украины на транзит и поставку газа. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трёхсторонние консультации о продолжении поставок в Евросоюз через украинскую территорию.