Российский психиатр подтвердил связь курения и психических отклонений

Отечественный специалист в области психики согласился с исследованиями зарубежных коллег: курение и депрессия действительно взаимосвязаны, поскольку пагубная привычка снижает активность и защитные силы организма.

Психотерапевт высшей категории Александр Федорович, изучив материалы британских учёных, подтвердил взаимосвязь курения и психических расстройств.

Как уже сообщал Лайф, исследователи установили, что некурящие британцы становились шизофрениками в 2,27 раза реже, чем их дымящие соотечественники. И, по мнению российского специалиста, это вполне закономерно.

— Вопрос происхождения шизофрении по сей день остаётся открытым. Количество теорий исчисляется десятками. Что касается депрессивных переживаний, здесь можно с уверенностью говорить, что любая зависимость, в том числе никотиновая, которая сегодня включена в психиатрический классификатор и относится к химическим зависимостям, не только снижает активность и защитные силы организма. Соответственно, может способствовать активному продвижению стресса и разрушительным механизмам, которые могут обеспечить в том числе депрессивные переживания, — подчеркнул психиатр в интервью для НСН.

Напомним, что, согласно открытию британских учёных, курильщики в два раза чаще страдали шизофренией и депрессивным расстройством, чем не зависимые от табака исследуемые.

А ранее международная группа исследователей призвала ввести полный запрет на сигаретные фильтры. Они пришли к выводу, что эти цилиндры с ацетатным волокном вообще никак не уменьшают вред от курения, а приделывают их лишь для того, чтобы сэкономить и заодно запудрить людям мозги мифом о безопасности.