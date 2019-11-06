Песков прояснил позицию Путина о бакалавриате и магистратуре

Критика системы получения высшего образования была озвучена президентом в контексте определённых профессий.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прояснил позицию главы государства по поводу бакалавриата и магистратуры. Речь об этом, напомним, зашла на заседании Совета по русскому языку, которое состоялось во вторник, 5 ноября.

В ходе выступления глава государства усомнился в целесообразности отказа от специалитета при подготовке учителей по русскому языку. При этом, по словам Пескова, заявление Путина прозвучало "в ответ на конкретные слова, которые один из выступающих говорил".

— Это же было в контексте определённых профессий, определённых ситуаций. Тут не надо ничего трактовать, здесь надо просто перечитать слова Путина, — добавил представитель Кремля.

Напомним, что на том же совещании Путин распорядился подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами русского языка, которые будут использоваться в госструктурах и СМИ. Кроме того, президент раскритиковал существующую систему распределения квот в магистратуру на специальность учителя по русскому языку и призвал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова "навести порядок" в этом вопросе.