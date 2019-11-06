Пассажиры не заметили потопа на борту круизного лайнера и продолжили вечеринку

Вода хлынула на палубу, но люди даже не сдвинулись со своих мест, а продолжили выпивать.

Судно P&O Ventura попало в шторм во время круиза между французским городом Шербур-Октевиль и британским Саутгемптоном. Однако пассажиры были так увлечены выпивкой, что даже не заметили потопа на борту. Видео опубликовал один из членов экипажа, морской инженер Калум Лоусон.

На кадрах видно, как вода заливает палубу, снося столы и стулья, а пассажиры продолжают сидеть на своих местах, выпивают и смеются. Потоп привёл в некоторое беспокойство только маленьких участников круиза. Несколько детей пытаются сбежать от потока воды.

— Лучшее в ролике — это типичные британцы, которые не обращают внимания на опасность. Они веселятся, и ничто не может им помешать, — цитирует автора видео портал "Дни.ру".

Ранее Лайф рассказывал о самых странных правилах, с которыми сталкиваются путешественники во время морских круизов.