Анджелина Джоли призналась в желании переехать из США

Куда именно, она сообщить отказалась. Лишь отметила, что её очень интересует Африка.

Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала, что хочет переехать из США, но не может из-за брака с Брэдом Питтом и их несовершеннолетних детей.

— Я хочу жить в другой стране и буду, как только моим детям исполнится 18 лет. Сейчас я должна находиться там же, где их отец, — рассказала Джоли в интервью журналу Harper's Bazaar.

Она отказалась назвать страну, где хотела бы жить, но призналась, что всегда была заинтересована Африкой.

Напомним, Джоли и Питт поженились в 2014 году после семи лет совместной жизни. Но уже в 2016 году начался процесс развода, продлившийся почти три года. Брэд Питт рассказывал, что полтора года боролся с алкоголизмом после разрыва с Джоли.