Россиянин выкинул ёлку 5 ноября и разочаровал соцсети: Слабак!

Житель Северной столицы недотянул чуть меньше двух месяцев до следующего Нового года, а так бы не пришлось тратиться.

В Санкт-Петербурге 5 ноября на помойку вынесли потрёпанную новогоднюю ёлку, от которой остался только ствол и ветки без иголок. Пользователи соцсетей в шутку упрекнули бывшего владельца праздничного дерева в слабости — мол, мог бы сэкономить, если бы дотянул до Нового года.

"Слабак, осталось-то всего", "Совсем чуть-чуть недотянул", "Два месяца до Нового года, зачем выкинули?" — пишут пользователи соцсетей.

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