Шойгу отметил седьмую годовщину на посту главы Минобороны

Как неоднократно отмечал президент России, за последние годы армия сильно изменилась, улучшилось снабжение, появились новые виды вооружений, не имеющие аналогов в мире.

Министр обороны России Сергей Шойгу принимает поздравления в связи с седьмой годовщиной вступления в должность. Именно в этот день, 6 ноября, в 2012 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении его на пост главы военного ведомства.

Отметим, что при Сергее Шойгу в Российской армии произошли важные структурные изменения. Были основаны Воздушно-космические силы (ВКС) России. Уже в первый год своего появления ВКС показали свою эффективность в ходе антитеррористической операции в Сирии.

Армия претерпела и качественные изменения. Продолжается масштабное обновление техники и видов вооружений Вооружённых сил РФ. Помимо новой бронетехники на перспективной унифицированной платформе "Армата" или истребителей пятого поколения Су-57 ведётся обновление флота, а также на вооружение армии России начали поступать новейшие виды оружия, в том числе "Кинжал", "Сармат", "Буревестник" и "Авангард", часть из которых не имеют аналогов в мире.

Успехи вооружённых сил неоднократно отмечал президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин. По его словам, итогом масштабных преобразований стало даже не возрождение армии, а по факту страна создала новые вооружённые силы.

— Мы можем с полной уверенностью сказать, что наша армия не просто возродилась, мы создали новую армию, появились новые совершенно подразделения, — сказал президент в фильме-интервью Андрея Кондрашова "Путин".

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин рассказал о главном предназначении новейшего, уникального оружия РФ.