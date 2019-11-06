Минздрав пояснил, при каких пластических операциях нужна справка от психиатра

Во времена Советского Союза, например, такого вопроса не было: доказывать нормальность приходилось всем недовольным своей внешностью.

Справка от психиатра не потребуется при пластических операциях, если только речь не идёт о смене пола. Об этом рассказала главный внештатный специалист, пластический хирург Министерства здравоохранения РФ Наталья Мантурова.

— Отечественный и мировой опыт показывает, что в абсолютном большинстве случаев данные мероприятия не нужны, — передаёт News.ru её слова.

Мантурова рассказала, что во времена СССР были другие правила. Посетить психиатра нужно было перед любой пластической операцией.

Ранее Лайф рассказывал, что изувечивший девушку во время операции пластический хирург сбежал за границу.