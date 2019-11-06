Убийца школьницы в Майкопе сам показал, где спрятал тело девочки

По предварительной версии, мужчина решился на жестокую расправу ради смартфона Дарьи.

Тело 16-летней Даши, которая пропала по дороге домой из школы № 34 Майкопа, удалось обнаружить только после признательных показаний убийцы. Задержанный Андрей К. сам показал место её захоронения.

— Он сообщил, что 24 мая 2019 года, находясь на правом берегу реки Белой города Майкопа Республики Адыгея, совершил разбойное нападение на девушку и её убийство. В ходе проверки показаний на месте он указал место захоронения несовершеннолетней, — уточнили в СУ СКР по республике.

Дарью на протяжении полугода искали сотрудники правоохранительных органов и сотни волонтёров. При этом следы школьницы пытались найти не только в Адыгее, но и в других регионах. Родные до последнего надеялись, что она жива. Накануне по подозрению в её убийстве был задержан 47-летний житель Туапсе. По предварительной версии, он решился на жестокую расправу ради смартфона Дарьи. Сегодня мужчина был арестован.