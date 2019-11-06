Генпрокурор Украины заверил, что Зеленский не ставил задачи "заняться" Порошенко

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заверил, что президент Украины Владимир Зеленский не приказывал силовикам расследовать дела против своего предшественника Петра Порошенко. Об этом он сказал в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что Зеленский на совещании с силовиками заявил, что украинцы требуют "хлеба и зрелищ", и приказал расследовать четыре дела, одно из которых — Порошенко.
— Надо, чтобы президент проявил политическую волю и чтобы все работали вместе более активно. Но нам не ставят задачи надо "догнать" Гладковского, Пашинского или Порошенко, — подчеркнул генпрокурор в интервью изданию .
Вместе с тем он признал, что лидер Незалежной требует эффективной работы органов правопорядка. Сам Рябошапка также убеждён, что граждане страны устали от несправедливости и хотят "громких посадок и крови". Однако, по его мнению, "до общества нужно донести, что быстрые посадки возможны тогда, когда достаточно материалов".
Напомним, что ВИП-коррупционер из команды Порошенко, Олег Гладковский (настоящая фамилия — Свинарчук), задержан при попытке покинуть Украину. Экс-депутат Рады Сергей Пашинский арестован на два месяца. А сам Порошенко является фигурантом уже нескольких уголовных дел, но он настойчиво игнорирует повестку на допрос, пользуясь депутатской неприкосновенностью.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram