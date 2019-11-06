Московский таксист подвёз иностранца до отеля за 16 тысяч рублей

Мошенник показался Эрику Босме "очень приятным, добрым и вежливым" человеком.

Таксист подвёз голландского туриста из аэропорта Шереметьево в гостиницу на Кадашёвской набережной за 16 тысяч рублей. Водитель даже выдал клиенту чек. Потерпевший рассказал о произошедшем Лайфу.

— Я прилетел в Москву в этот понедельник, 4 ноября. И меня, можно сказать, надурили или обокрали в такси. Когда я прилетел, меня встретил очень приятный мужчина, довольно пожилой. Очень добрый, очень вежливый. Он предложил мне услуги такси и показал официальный значок "Яндекса". Всё выглядело очень надёжным, всё официально, и не стоит даже беспокоиться, — вспоминает Эрик Босма.

Иностранец сначала отказывался, но водитель заслужил его доверие. Эрик согласился и сразу оплатил поездку через терминал таксиста. Уже в такси турист понял, что сумма слишком большая, однако ничего не предпринял. Эрик осознал, что его обманули только тогда, когда поднялся к себе в номер и пересчитал 16 тысяч рублей в евро. Но было уже поздно — по указанному в чеке номеру никто не отвечал.

К слову, спустя сутки обратная дорога от гостиницы до аэропорта ему стоила 700 рублей.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве таксист вернул забывчивой пассажирке миллион рублей.