Намекнули? ООН сопроводила новость про экологию картинкой из Fallout 3

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Фото © twitter.com/UnitedNationsRU

Это компьютерная игра, в которой действие происходит в мире, уничтоженном ядерной войной.

<p>Публикация в микроблоге <a href="https://twitter.com/UnitedNationsRU/status/1192045211574308864?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1192045211574308864&ref_url=https%3A%2F%2Flife.ru%2Ft%2F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%2F1253334%2Frossiiskii_akkaunt_oon_ispolzoval_foto_ighry_fallout_v_novosti_pro_ekologhiiu" target="_blank">twitter/UnitedNationsRU</a></p>

Микроблог российского аккаунта ООН в Twitter сегодня привлёк столько внимания, сколько не получал никогда. Там была опубликована запись о проблемах экологии, приуроченная к Международному дню предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны. Дело в том, что в качестве картинки к записи прикреплён кадр из популярной игры в жанре постапокалипсис — Fallout 3.

Применение токсичных веществ во Вьетнаме, горящие нефтяные вышки во время войны в Кувейте. Косово, Ирак, Сьерра-Леоне, Ливан, Либерия, Украина — все эти страны понесли серьёзный экологический ущерб в результате военных действий, — говорится в записи.

Прикреплённая к записи ссылка ведёт на более подробную публикацию на сайте представительства. Но там к новости прикреплено уже фото с человеком, который ухаживает за саженцем.

Напомним, игра Fallout 3 вышла 28 октября 2008 года. Действие игры разворачивается в выдуманном постапокалиптическом мире, пережившем ядерную войну. Для создания чудовищ мира будущего, по словам разработчиков, они использовали фото сырого куриного мяса.

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