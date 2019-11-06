Намекнули? ООН сопроводила новость про экологию картинкой из Fallout 3

Это компьютерная игра, в которой действие происходит в мире, уничтоженном ядерной войной.

Микроблог российского аккаунта ООН в Twitter сегодня привлёк столько внимания, сколько не получал никогда. Там была опубликована запись о проблемах экологии, приуроченная к Международному дню предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны. Дело в том, что в качестве картинки к записи прикреплён кадр из популярной игры в жанре постапокалипсис — Fallout 3.

— Применение токсичных веществ во Вьетнаме, горящие нефтяные вышки во время войны в Кувейте. Косово, Ирак, Сьерра-Леоне, Ливан, Либерия, Украина — все эти страны понесли серьёзный экологический ущерб в результате военных действий, — говорится в записи.

Прикреплённая к записи ссылка ведёт на более подробную публикацию на сайте представительства. Но там к новости прикреплено уже фото с человеком, который ухаживает за саженцем.

Напомним, игра Fallout 3 вышла 28 октября 2008 года. Действие игры разворачивается в выдуманном постапокалиптическом мире, пережившем ядерную войну. Для создания чудовищ мира будущего, по словам разработчиков, они использовали фото сырого куриного мяса.