Потерпевшему по делу экс-жены Цеповяза пригрозили расправой

Каждый раз родные бизнесмена слышали в трубке "Я тебя убью" на фоне похоронного марша.

Потерпевшему по делу экс-жены Цеповяза — бизнесмену Александру Исюку — поступают звонки с угрозами, сообщает Mash . Отмечается, что из трубки доносится похоронный марш и там говорят: "Я тебя расстреляю и найду".

Семью такие звонки очень пугают. Адвокат Исюка обратился с жалобой в полицию, УФСБ и прокуратуру. После того как делом занялись правоохранительные органы, звонки прекратились.

— Ни на одно заседание Стришняя не явилась. А сейчас она якобы в коме. У нас большие сомнения, что это действительно так. Возможно, решили специально затянуть заседание, — заявил адвокат потерпевшего Генрих Хачатуров.

Напомним, Наталья Стришняя находится под домашним арестом за вымогательство у Александра Исюка 70 миллионов рублей. Сегодня же стало известно, что Стришняя якобы пыталась покончить с собой. Она оставила прощальную записку, в которой заявила о давлении. По её словам, оно будто длилось на протяжении четырёх месяцев.