В Омске торжественно открыли филиал Эрмитажа

Губернатор региона отметил, что теперь Омск стал музейным центром Сибирского федерального округа.

В Омске торжественно открыли культурно-образовательный центр "Эрмитаж-Сибирь". Причём там присутствовали глава Минкульта РФ Владимир Мединский, губернатор Омской области Александр Бурков, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

На церемонии открытия Бурков поблагодарил, что именно Омск выбрали в качестве города, где открыли ещё один филиал Эрмитажа. Губернатор добавил, что Омск теперь может считаться музейным центром Сибири.

— И мы можем с гордостью говорить, что если раньше город Омск всегда считался музыкальным, театральным, фестивальным, то сегодня он стал музейным центром нашего Сибирского федерального округа. Хотел бы пожелать всем, кто сюда придёт, хорошего душевного настроения и встречи с прекрасным, — заявил Бурков.

В свою очередь, Мединский поздравил с открытием культурно-образовательного центра и поблагодарил местные власти за их кураторство.

Уже в пятницу, 8 ноября, филиал Эрмитажа в Омске откроет свои двери для всех желающих.

Стоит отметить, что проект был задуман ещё в 2013 году.