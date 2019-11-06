По делу об убийстве главы центра "Э" допрошен водитель автобуса Москва—Дагестан

Ранее предполагалось, что один из стрелков мог уехать в Хасавюрт именно этим транспортом.

Сотрудники ФСБ допросили водителя автобуса, на котором, по их данным, из Москвы уехал подозреваемый в убийстве главы Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Подробности рассказал Лайфу источник.

Указанный в ориентировке МВД автобус ехал в Махачкалу, а не в Хасавюрт, как предполагалось ранее. Ещё одна неточность — на маршрут он заступил 4 ноября. Водитель рассказал, что он вёз из столицы четырёх человек и среди них не было разыскиваемого Курейша Картоева.

Напомним, 2 ноября в результате стрельбы на западе Москвы были убиты два человека — руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин. Трое нападавших скрылись из столицы, для их розыска был объявлен специальный план. На причастность к совершению преступления проверяют девятерых подозреваемых. Один из них — Курейш Картоев — был объявлен сегодня в розыск.

Накануне Лайф выяснил, что убийцы главы центра "Э" купили машину у полицейского за два дня до преступления. А также узнал, каким оружием воспользовались преступники.