В Подмосковье из бронха пенсионерки извлекли стоматологический ключ

В подмосковном городе Мытищи из бронха 63-летней женщины вытащили стоматологический ключ. Врачи выяснили, что небольшое инородное тело попало туда во время посещения стоматолога. Операцию, которая длилась всего 10 минут, провели без единого разреза.
— С помощью видеобронхоскопа под наркозом специалисты эндоскопического кабинета Мытищинской больницы извлекли из бронха правого лёгкого стоматологический ключ, — рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
По словам врачей, женщине повезло — металлический предмет застрял острым концом вверх, поэтому его легко удалось достать.
Ранее Лайф сообщал, что врач оставил катетер в носу пациентки, через 10 лет ей пришлось лечь под нож.
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