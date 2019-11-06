В Подмосковье из бронха пенсионерки извлекли стоматологический ключ

Врачи провели операцию без единого разреза, вся процедура заняла всего около 10 минут.

В подмосковном городе Мытищи из бронха 63-летней женщины вытащили стоматологический ключ. Врачи выяснили, что небольшое инородное тело попало туда во время посещения стоматолога. Операцию, которая длилась всего 10 минут, провели без единого разреза.

— С помощью видеобронхоскопа под наркозом специалисты эндоскопического кабинета Мытищинской больницы извлекли из бронха правого лёгкого стоматологический ключ, — рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

По словам врачей, женщине повезло — металлический предмет застрял острым концом вверх, поэтому его легко удалось достать.

Ранее Лайф сообщал, что врач оставил катетер в носу пациентки, через 10 лет ей пришлось лечь под нож.