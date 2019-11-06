Эрдоган сообщил о задержании жены аль-Багдади

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Facebook / T.C. Cumhurbaşkanlığı

Он также подтвердил информацию американцев о том, что террорист взорвал пояс смертника.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании турецкими силами безопасности жены главаря террористической организации ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

Мы поймали в Сирии его жену, но никакого шума из этого мы не делали. Я в первый раз сейчас заявляю об этом. Ещё мы поймали его сестру и её мужа, — рассказал он во время выступления в Анкаре.

27 октября президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации аль-Багдади. По его словам, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, но аль-Багдади удалось быстро и точно идентифицировать.

Позже Вашингтон обнародовал кадры с операции по ликвидации главаря ИГИЛ. Накануне СМИ сообщили о задержании старшей сестры аль-Багдади — 65-летней Расмии Авад.

* Организация запрещена на территории России решением Верховного суда.

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