Эрдоган сообщил о задержании жены аль-Багдади

Он также подтвердил информацию американцев о том, что террорист взорвал пояс смертника.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании турецкими силами безопасности жены главаря террористической организации ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

— Мы поймали в Сирии его жену, но никакого шума из этого мы не делали. Я в первый раз сейчас заявляю об этом. Ещё мы поймали его сестру и её мужа, — рассказал он во время выступления в Анкаре.

27 октября президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации аль-Багдади. По его словам, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, но аль-Багдади удалось быстро и точно идентифицировать.

Позже Вашингтон обнародовал кадры с операции по ликвидации главаря ИГИЛ. Накануне СМИ сообщили о задержании старшей сестры аль-Багдади — 65-летней Расмии Авад.

* Организация запрещена на территории России решением Верховного суда.