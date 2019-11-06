В Челябинской области беременность трёх воспитанниц детдома объяснили любовью

В районной соцзащите попросили не раздувать скандал, заявив, что у несовершеннолетних девушек серьёзные отношения с молодыми людьми.

В обстоятельствах беременности сразу трёх несовершеннолетних воспитанниц Центра помощи детям в Чесменском районе Челябинской области будут разбираться прокуратура и Следственный комитет. Но в центре управления и Управлении соцзащиты к такому развитию событий готовы и в случившемся не видят ничего ужасного. Напротив, отмечают, что во всех случаях всё произошло по любви. Одна девушка уже сыграла свадьбу и живёт с мужем, две другие будущие мамы ждут свадьбы.

— Почему вы говорите, что произошло ЧП? Это любовь. С 16 лет у нас половая свобода, это не ЧП. ЧП — это когда было бы 15 лет или 14, а сейчас это половая свобода, государством всё узаконено, — заявила местному порталу "74.ру" начальник Управления соцзащиты Администрации Чесменского района Ольга Янина.

Она пояснила, что одна из беременных, 16-летняя девушка, вышла замуж за бывшего воспитанника центра, в котором росла, он старше неё на два года. Сейчас пара живёт вместе и ждёт дочь. Он устроился на работу, чтобы обеспечивать будущую семью, и должен встать на регистрацию в Центр занятости населения, чтобы получать пособие. Молодая во всех смыслах семья находится на постинтернатном сопровождении — Владимир получил жильё как сирота, а Центр помощи детям помог с обустройством: завезли туда мебель, постельное бельё.

По словам Ольги Яниной, вторая пара познакомилась в городе Карталы, куда 17-летняя подопечная центра уехала учиться на товароведа. В техникуме она познакомилась со студентом четвёртого курса.

— Там очень положительная семья, мама этого мальчика воспитывает, кроме него, троих приёмных детей. Они принимают нашу воспитанницу, — уточнила Ольга Янина. — Мальчик написал заявление директору центра с просьбой разрешить заключить брак. Семья готова её к себе принять. Всё там по большой любви взаимной, — отметила Янина.

Свадьбу запланировала и третья пара — 16-летняя воспитанница центра и её избранник, который также старше. Однако его возраст не называется.

Единственный, кто пока что пострадал в данной ситуации — директор чесменского центра помощи детям. Её привлекли к административной ответственности за слабую воспитательную работу и отсутствие контроля за подростками.

Как сообщал Лайф, новостью о пополнении в семье поделились также популярный рэпер Джиган с женой. Звёздная пара подтвердила, что ждёт четвёртого ребёнка.